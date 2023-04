Bald könnten Kiss Details zu ihrem letzten Konzert bekanntgeben. Laut ihrem Manager soll der Abschieds-Gig noch dieses Jahr stattfinden.

Für den 1. März ist ein Radio-Interview mit Kiss in der „The Howard Stern Show“ des Senders SiriusXM angesetzt. Es wird erwartet, dass die Band im Rahmen der Sendung Einzelheiten bezüglich ihres finalen Konzerts der „End Of The Road“-Tour preisgibt. Ende in Sicht? Nach mehreren Verschiebungen und Planänderungen scheint nun ein tatsächliches Ende der „End Of The Road“-Tour in Sicht zu sein. Ursprünglich sollte das letzte Konzert von Kiss am 17. Juni 2022 in New York City stattfinden. Die Coronapandemie und zusätzliche Tourneedaten machten dem Vorhaben allerdings einen Strich durch die Rechnung. Erst kürzlich verkündete der Manager der Band, Doc…