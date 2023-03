Kiss: Ace Frehley verlangt Entschuldigung von Paul Stanley

auch interessant

Ace Frehley hat auf den fiesen „Piss“-Kommentar von Paul Stanley reagiert. Der Kiss-Sänger und Gitarrist hatte kürzlich abfällig über Frehley und Drummer Peter Criss in „The Howard Stern Show“ gesprochen. Dabei ging es um die Einführung in die Rock And Roll Hall Of Fame, bei der Gene Simmons und Co. ohne Ace und Peter aufgetreten sind. Laut Stanley sei es „erniedrigend“ gewesen, die beiden dafür zurückzuholen. Denn klanglich hätte das dann eher den Namen „Piss“ als Kiss verdient.

Knallharte Drohung

Dafür verlangt Ace Frehley nun im Interview mit Radiomoderator Ed Trunk eine Entschuldigung von dem Kiss-Frontmann — und zwar innerhalb von sieben Tagen. Ansonsten will der „Spaceman“ unangenehme Geheimnisse über Stanley und Simmons auspacken. „Ich will eine formelle Entschuldigung dafür, was du gesagt hast, sowie eine Rücknahme innerhalb von sieben Tagen. Und wenn ich das nicht kriege innerhalb von sieben Tagen, […] erzähle ich ein bisschen Schmutz, den niemand über Paul und Gene weiß. Ich habe das immer für mich behalten, denn ich bin diese Art von Kerl, der nicht darüber redet. Ich rede gern über positive Dinge. Ihr habt mein Buch gelesen, ihr habt Pauls Buch gelesen.

Oftmals werfen diese Leute Menschen einfach den Wölfen zum Fraß vor. Ich meine, in seinem Buch hat Paul sogar Gene den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Was Negativität angeht, haben wir alle Sachen getan, die wir später bedauern. Ich habe ein 120 Seiten dickes Manuskript, das ich geschrieben habe, nachdem ich mein Buch geschrieben habe. Mein Anwalt verwahrt es in einem Banksafe. Gott bewahre, dass mir etwas passiert. Mein Anwalt ist instruiert, es an die ‚New York Times‘, den ‚Rolling Stone‘, ‚Associated Press‘ und so weiter zu schicken. So können sie mich nicht einschüchtern, indem sie versuchen, mir wehzutun, oder sagen, ich solle besser nichts live im Radio über sie erzählen. Denn dann wären sie total im Eimer. Ihre Karrieren wären ruiniert.“

DESTROYER VON KISS BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.