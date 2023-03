In der ersten Märzwoche gibt es neues Material von Metallica, Powerwolf, Shores Of Null und Deathstars auf die Ohren.

Auch diese Woche gab es wieder eine ganze Welle an beeindruckenden neuen Songs und aufwendig produzierten Musikvideos, die wir euch in diesem Beitrag präsentieren. Am 21. April erscheint das 13. Studioalbum der finnischen Gothic/Glam-Band The 69 Eyes THE DEATH OF DARKNESS. Passend dazu veröffentlichen sie nun den Titelgeber inklusive Video. https://youtu.be/Lr7A5FN3CMI Die multinationale Symphonic Metal-Kombo Ad Infinitum fährt in dieser Woche mit ihrer brandneuen Single ‘From The Ashes’ auf. Das Stück wird auf dem Album CHAPTER III zu finden sein und stellt die vierte Single daraus dar https://youtu.be/Qk1akD6HVDU Corvus Corax 17. Studioalbum ERA METALLUM erschien bereits im Juni 2022. Darauf…