‘The Thaumaturge’: Erster Gameplay-Trailer

Eigentlich arbeitet das Studio Fool’s Theory gerade an einem Remake von ‘The Witcher’. Doch das von ehemaligen CD Projekt Red-Entwicklern gegründete Team hat zusätzlich ein Original in den Startlöchern. Erst kürzlich enthüllten sie mit ‘The Thaumaturge’ ein eigenständiges Rollenspiel. Jetzt folgten erste Gameplay-Szenen.

Ausflug in alternatives Warschau

'The Thaumaturge' spielt in einem alternativen Warschau des frühen 20. Jahrhunderts. Dort sind neben den Menschen auch die sogenannten Salutoren heimisch, dämonische Wesen. Diese spirituelle Ebene beeinflusst die Welt der Menschen, allerdings können ihre Bewohner nur von den titelgebenden Thaumaturgen gesehen werden. Als einer von ihnen stürzen sich Spieler in das isometrische Rollenspiel. Der Story folgend können in 'The Thaumaturge' nicht nur die Stadt, sondern auch weitere Facetten der magischen Begabung der Hauptfigur entdeckt werden.



‘The Thaumaturge’ stellt sich verschiedenen Dämonen

Der Gameplay-Trailer gibt einen ersten Vorgeschmack auf Schauplätze des Spiels. Zu sehen sind trostlose, kalte Gegenden, aber auch reich verzierte Orte. Ebenfalls eingebunden sind Cinematics, die den Protagonisten im Kampf sowie an der Seite einer düsteren Schattenkreatur zeigen. Dazu teasert der Trailer verschiedene Arten der magischen Wesen sowie rundenbasierte Kämpfe an. Zum Schluss verkündet eine unheilvolle Stimme: „Deine eigene verdammte Arroganz wird dein Untergang sein.“ Das fasst die Atmosphäre des Materials gut zusammen – ein weiteres Thema neben den physischen Dämonen sind nämlich auch psychische Dämonen.

Die Entwickler versprechen, dass in 'The Thaumaturge' alle Entscheidungen der Spieler wirklich Auswirkungen haben. Es soll verschiedene Lösungsansätze sowie Konsequenzen für Handlungen geben. Ebenso geben Fool's Theory und Publisher 11 Bit Studios einen Ausblick darauf, dass Spieler im Rahmen der Handlung historische Persönlichkeiten treffen können. Unter den ersten Eindrücken vergleichen Spiele-Fans den neuen Titel mit 'Disco Elysium', geben sich allerdings vorsichtig, da im Trailer noch nicht allzu viel zu erkennen ist.



‘The Thaumaturge’ erscheint für PC. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, im Epic Games Store ist es allerdings als „demnächst erscheinend“ vermerkt. ‘The Thaumaturge’ soll sich darüber hinaus bereits einige Jahre in der Entwicklung befinden.

