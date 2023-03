„Project Sirius“: Probleme mit ‘The Witcher’-Multiplayer?

Die ‘The Witcher’-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Singleplayer-Spielen. Der aktuellste Titel, ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ (2015), erhielt hohe Bewertungen und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht. Derzeit ist außerdem ein Remake des ersten Teils von 2007 in Arbeit. Wenn die Videospieladaptionen rund um Andrzej Sapkowskis Romanfigur Geralt von Riva also nach wie vor so gefragt sind, warum keinen Multiplayer-Titel zur Spielewelt hinzufügen?

Wertberichtigung von „Project Sirius“

Das als „Project Sirius" bekannt gewordene Vorhaben scheint nun allerdings vor Problemen zu stehen. Die polnische Firma hinter den Spielen, CD Projekt, veröffentlichte nun eine Mitteilung an seine Investoren. Darin geht es um zusätzliches Budget beziehungsweise um die Wertberichtigung. Bis Ende 2022 soll das Projekt 33,4 Millionen polnische Złoty, also rund 7,1 Millionen Euro gekostet haben. Für Januar und Februar 2023 beziffert das Unternehmen ihre Ausgaben mit 9,5 Millionen Złoty, also rund zwei Millionen Euro.



Wird der Multiplayer neu aufgesetzt?

Ferner umreißt die Firma in der kurzen Meldung den Stand des Multiplayer-Spiels selbst. Die Neuberechnungen basieren „auf den Ergebnissen der Bewertung des Umfangs und des kommerziellen Potenzials des ursprünglichen Konzepts von ‚Project Sirius‘ und der laufenden Arbeit an der Formulierung eines neuen Rahmens für dieses Projekt“, heißt es. Gerade die Formulierung des „neuen Rahmens“ lässt darauf schließen, dass der Multiplayer noch einmal geändert oder gar ganz von Neuem entwickelt wird. Möglich also, dass der Umfang des neuen Schritts im ‘The Witcher’-Universum unterschätzt wurde. Mit weiteren Details halten CD Projekt und das entwickelnde Studio Molasses Flood sich zurück.

Empfehlung der Redaktion Bis „Project Sirius“ das Licht der Welt erblickt, dauert es also noch. Auch ‘The Witcher 4’, auch unter dem Codenamen „Polaris“ bekannt, dem Auftakt einer neuen Trilogie im Universum, erscheint wohl erst in ein paar Jahren. Bis dahin müssen Fans sich also mit dem Remake des Ursprungsspiels zufriedengeben oder ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ in seiner kürzlich überholten Next-Gen-Fassung spielen.

