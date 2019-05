Aerosmith veröffentlichen Live-Video zu ‘Movin Out’

‘Movin Out’ war das erste Lied, das Aerosmith-Sänger Steven Tyler und Gitarrist Joe Perry zusammen geschrieben haben, als sie auf einem Wasserbett in einem Apartment in Boston saßen. Der Song erschien dann auf dem selbstbetitelten Debütalbum der Gruppe von 1973.

Weiterlesen Aerosmith: Steven Tyler spricht über seine Drogenvergangenheit In den siebziger Jahren brachte der extreme Drogenkonsum Aerosmith-Sänger Steven Tyler und Kollege Joe Perry den Spitznamen "The Toxic Twins" ein. Seine Entscheidung den Drogen zu entsagen, bereut Tyler keineswegs. Nun hat die Band ein Video zur Performance ihres ersten Songs veröffentlicht. Dieses entstand bei ihrem Auftritt am 23. April im Rahmen der ‘Deuces Are Wild’-Konzerte in Las Vegas. Diese beinhalten eine aufwendige Show und nie zuvor gezeigte Bild- und Tonaufnahmen der Band.

Im Clip spielt Perry das Lead-Riff zu ‘Movin Out’, während Tyler kurz die Anfangszeile singt: “We all live on the edge of town/Where we all live ain’t a soul around.” Anschließend erinnert sich der Sänger zurück: „Ich sah Joe an und sagte: ‘Verdammt, wir haben ein Lied!’. Natürlich nehmen einen Labels nur an, wenn man Lieder hat und wir hatten keine. Ich sagte dann zu Joe: ‘Ich denke, wir haben gerade unseren ersten Song geschrieben!’“

Seht hier die Performance zu ‘Movin Out’: