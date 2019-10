Ärztlicher Rat für Jason Newsted: Schluss mit dem Headbangen!

Metallica haben einen Countdown veröffentlicht, der am Donnerstag abläuft. Alle Welt fragt sich nun, was James Hetfield und Co. vorhaben...

Metal-Fans weltweit fragen sich derzeit, was Metallica am Donnerstag, den 10. Oktober vorhaben. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo haben nämlich einen Countdown ins Internet gestellt (Facebook-Post siehe unten). Selbiger läuft auf metallicaxx.com ab - vorbei ist das Runterzählen am Donnerstag um 21 Uhr abends. Im Netz wird nun wild spekuliert, was es mit diesem Countdown auf sich hat. Die meisten Gedankenspiele ranken sich darum, ob es mit dem Jubiläum des S&M-Konzerts von Metallica mit dem Symphonie-Orchester von San Francisco zu tun hat. Zwar spielten die "Four Horsemen" erst Anfang September zwei Mal erneut mit dem Orchester - bei…