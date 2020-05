AI/DC: Künstliche Intelligenz schreibt AC/DC-Song

AC/DC werkeln bekanntermaßen an einem neuen Album. Dank Corona darf der geneigte Fan der australischen Rocker nun noch länger auf das frische Material warten. Insofern wird alles, was die Wartezeit sinnvoll überbrückt, mit Kusshand genommen. Der Track ‘Great Balls’ von AI/DC (siehe unten) dürfte auf jeden Fall zum Schmunzeln anregen.

AI ist die Abkürzung für „artificial intelligence“ (künstliche Intelligenz). Und genau eine solche hat der Youtuber Funk Turkey verwendet, um seinen AI/DC-Song entstehen zu lassen. Er hat einen Bot, nämlich die Website lyrics.rip, einen generischen AC/DC-Text schreiben lassen – lyrics.rip scannt hierzu offenbar sämtliche Liedtexte von Angus Young und Co. Das Ergebnis hat Funk Turkey dann kurzerhand noch selbst vertont, sprich: Brian Johnson gekonnt imitiert und ein paar Standard-Malcom Young-Riffs aus dem Ärmel geschüttelt. Fertig ist der Lack beziehungsweise ‘Great Balls’.

Highway To TNT

So richtig brauchbar im Sinne eines vollwertigen AC/DC-Ersatzes ist das Stück leider nicht. Dafür ergeben die generischen Lyrics einfach zu wenig Sinn. Dafür sorgen sie für ein paar Lacher. Hier eine kleine Kostprobe:

„I’m gonna ride on a dog the touch too much

The dog a truck ‚cuz I’m just I’m on you

Shoot to fire at will, yeah

‚Cause I shoot to shoot my gun at the trigger

It wasn’t the lights and put your hand out to kill

You fool around, you woman, with too many pills, yeah

She got great balls and big balls

Too many women with the balls

Seems like a bone givin‘ the balls

A whole ‚lotta woman ‚cuz I’m a ball“

