‘Alan Wake 2’: Studio bestätigt Release-Termin

Survival Horror-Spiele gibt es einige. Remedy Entertainment arbeiten gerade an ihrem Genre-Erstling – das finnische Studio befindet sich in den letzten Zügen der Entwicklung von ‘Alan Wake 2’. Die Veröffentlichung des Titels war bereits zur Ankündigung mit 2023 beziffert. Neuesten Berichten zufolge soll das auch so bleiben.

Geschäftsbericht bestätigt Entwicklungsstand

Ein neuer Geschäftsbericht des Entwicklerstudios, der Jahresreport für 2022, schlüsselt die neuesten Schritte des Spiels auf. Nachdem das Action Adventure 'Alan Wake' (2010), der Vorgänger, in seiner Remastered-Version seit dem Nintendo Switch-Release im Oktober 2022 für alle Plattformen verfügbar ist, steht der Fortsetzung nichts mehr im Wege. Im Bericht ist das Spiel als in „full production" gekennzeichnet und soll bereits vollständig spielbar sein.



‘Alan Wake 2’: Vielschichtiger Horror

Das Team von Remedy Entertainment verspricht Fans ein „noch verdrehteres, vielschichtigeres, tieferes Eintauchen in die Welt, die das erste Spiel vorstellte". In Psycho-Thriller 'Alan Wake 2' soll „nichts [sein], wie es scheint". Mit dem Third Person-Titel will das Studio weiter „intensive Atmosphären" erkunden und „emotional aufrüttelnde Geschichten" erzählen. Inhaltlich geht es, wie der Name schon sagt, weiterhin um den von Visionen geplagten Krimi-Autor Alan Wake, allerdings sollen auch die Geschichten von Nebenfiguren erzählt werden. Mit Epic Games Publishing hat das Studio einen großen Partner für sein bisher umfangreichstes Projekt gefunden.

Einen konkreten Termin für den Release bietet allerdings auch der umfassende Geschäftsbericht aus dem Hause Remedy noch nicht. Fans des ersten Teils müssen sich also wohl noch gedulden. ‘Alan Wake 2’ erscheint für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S.

