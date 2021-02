Alexi Laiho: Leben und Vermächtnis – METAL HAMMER 03/2021

jetzt vorbestellen!

Liebe Headbanger,

kurz nach Drucklegung der letzten Ausgabe ereilte uns die traurige Nachricht, dass Alexi Laiho, seines Zeichens Mastermind von Children Of Bodom und Vordenker seiner neuen Band Bodom After Midnight, verstorben ist. Mit 41 Jahren. Schock. Trauer. Bewusstlosigkeit. Zu viele Fragen, keine Antworten. Seit gut zwei Jahrzehnten hatten mich Alexi und seine Kreativität begleitet, und nach einem rechtlichen Streit um den Namen seiner „alten“ Band wollte er mit Bodom After Midnight noch einmal richtig durchstarten. Ein neuer Vertrag war unterzeichnet, ein paar Songs aufgenommen, alle Ampeln standen auf grün. Und dann das. Aus dem Leben gerissen, nicht mehr da. Von jetzt auf gleich.

Alexi war ein sympathischer, feierfreudiger Typ, der immer wieder versucht hat, seine Dämonen in den Griff zu kriegen – aber noch mehr war er ein begnadeter Gitarrist, genialer Komponist und perfekter Frontmann. Einfach eine wichtige Säule im schnelllebigen Heavy Metal-Geschäft. Sein Verlust schmerzt uns so sehr, dass wir uns posthum ein weiteres Mal dazu entschlossen haben, ihn als letzten Abschiedsgruß auf den Titel zu hieven. Dort hat man Alexi schon einige Male mit Children Of Bodom gesehen, auch war er im letzten Monat noch Bestandteil unserer großen Gitarristen-Geschichte. Wir sagen ab Seite 18 farewell im großen Stil. Das hätte ihm vielleicht gefallen – leider werden wir das nie erfahren.

Wie soll ich nach solch einem schwer emotionalen Thema die Kurve zum Rest der vorliegenden Ausgabe bekommen? Ich versuche es einfach mal: Wir werfen einen historischen Blick auf VOL. 4 von Black Sabbath, durften exklusiv beim Helloween-Videodreh dabei sein, und eines ist jetzt schon sicher, der neue Song ist Zeuge: Da kommt ein Meisterwerk auf uns zu… Aber dazu mehr später im Jahr. Alice Cooper erzählt uns Geschichten aus seiner Heimat Detroit, und wir tauchen ein in die naturmystischen Welten der deutschen Underground-Koryphäen Empyrium.

Maximum Metal,

Thorsten Zahn

