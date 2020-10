Alexi Laiho: Neue Band Bodom After Midnight gibt Debütkonzert

auch interessant

Nachdem Children Of Bodom im Dezember letzten Jahres ihre Abschiedsshow in Finnland spielten, gründeten Alexi Laiho und Daniel Freyberg eine neue Formation: Bodom After Midnight. Wenn auch der Bandname ein anderer ist, so dürfen dennoch Children Of Bodom-Lieder in die Setlist, wie sich jetzt bei einem ersten Konzert der Band zeigte.

Weiterlesen Children Of Bodom: Alexi Laiho gründet neue Band Melodic Death Metal Nach dem Ende von Children Of Bodom wollen Alexi Laiho und Daniel Freyberg mit der neuen Formation Bodom After Midnight wieder angreifen. Bodom After Midnight, die neben Laiho und Freyberg noch aus dem Bassisten Mitja Toivonen und Tour-Keyboarder Lauri Salomaa bestehen, gaben ihr Live-Debüt am Freitag, den 23. Oktober im Rytmikorjaamo in Seinäjoki. An beiden darauffolgenden Tagen spielte die Band dann zwei Shows in der Hauptstadt Helsinki. Dazu muss gesagt werden, dass sich in Finnland die Covid-19-Fälle im Rahmen halten und deswegen kleine Veranstaltungen unter bestimmten Hygienevoraussetzungen gestattet sind.

Fan-Aufnahmen zum Debütkonzert könnt ihr euch weiter unten ansehen. Die Band spielte bei ihren Shows jeweils insgesamt 17 Songs. Bei allen handelte es sich um Children Of Bodom-Nummern. An einem ersten eigenen Album unter neuer Namens-Flagge wird aber derzeit bereits gearbeitet.