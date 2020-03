Children Of Bodom: Alexi Laiho gründet neue Band

Das wird Dich auch interessieren





Children Of Bodom haben bekanntlich letzten Dezember ihre Abschiedsshow in Helsinki gespielt. Die Gitarristen Alexi Laiho und Daniel Freyberg hatten bereits angekündigt weiterhin Musik machen zu wollen, dürfen allerdings den alten Bandnamen nicht ohne Erlaubnis der anderen ehemaligen Mitglieder verwenden. Daher haben die beiden nun eine neue Formation ins Leben gerufen: Bodom After Midnight (siehe auch Video unten).

Den einstigen Children Of Bodom-Leuten Laiho und Freyberg haben sich noch zwei weitere Metaller angeschlossen: Schlagzeuger Waltteri Väyrynen (der weiterhin bei Paradise Lost hinter der Schießbude hockt), Bassist Mitja Toivonen (ex-Santa Cruz) sowie Live-Keyboarder Lauri Salomaa. Darüber, welchen Sound die frisch aus der Taufe gehobene Gruppe spielt, haben Bodom After Midnight noch nichts verraten. Es ist aber sicher nicht abwegig zu erwarten, dass es recht nah an den bekannten CoB-Klängen sein dürfte.

Bevorstehender Live-Test

Doch damit nicht genug: Bodom Of Midnight haben bereits eine erste Handvoll Konzerte angekündigt. Dabei handelt es sich um drei Festival-Shows: am 27. Juni auf dem Tuska Festival in Helsinki, am 18. Juli auf dem John Smith Rock Festival im finnischen Laukaa sowie am 15. August auf dem Summer Breeze in Dinkelsbühl.

hexed von children of bodom jetzt bei amazon holen!

Neben seiner neuen Band hat Laiho noch ein anderes Eisen im Feuer. Seine vor rund einem Jahr veröffentlichte Autobiografie ‘Chaos, Control & Guitar’ wird im Mai auf Englisch bei Johnny Kniga, einer Verlagsmarke von Werner Söderström Ltd., erscheinen.