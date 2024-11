Alice Cooper: Orianthi kehrt für einige Shows zurück

Manchmal kollidieren Termine eben – besonders, wenn man derart geschäftig ist wie Alice Cooper und seine Band. Im Januar und Februar 2025 soll die „Too Close For Comfort“-Tour mit einigen Terminen in den USA fortgesetzt werden. Blöd nur, dass Nita Strauss gleichzeitig auch Solotermine wahrnehmen muss. Ab dem 24. Januar wird sie als Support für John 5 und Marty Friedman auftreten und dabei auch Stücke von ihrem Soloalbum THE CALL OF THE VOID (2023) präsentieren. Obendrein spielt sie gemeinsam mit Apocalyptica bei deren „Plays Metallica Vol. 2“-Tour in Nordamerika.

Empfehlung der Redaktion Deshalb hat Alice Cooper seinen Stil nie geändert Hard Rock Seit 60 Jahren ist Alice Cooper nun schon im Musikgeschäft und sich dabei immer treu geblieben. Dafür gibt es gute Gründe, wie er jüngst erklärte. Glücklicherweise wurde ein adäquater Ersatz gefunden: Orianthi Panagaris, die bereits von 2011 bis 2014 Teil von Coopers Band war. In einem Statement auf X schreibt er: „Als Orianthi 2014 ihre eigene Karriere verfolgte, hatten wir das Glück, Nita zu finden. Im letzten Jahrzehnt haben auch Nita, Chuck und Tommy ihre eigenen Projekte gestartet und wir versuchen immer, unseren Zeitplan zu koordinieren, damit wir die Band zusammenhalten können.“

Cooper, der Glückspilz

Die Alice Cooper-Shows für Januar und Februar wurden demnach beschlossen „nachdem sich Nita bereits für eine andere Tournee entschieden hatte. Also habe ich Orianthi kontaktiert und glücklicherweise war sie bereit, einzuspringen. Wir freuen uns alle sehr darauf, diese Shows mit ihr zu machen. Ich habe viel Glück, stets so großartige Musiker zu haben, mit denen ich zusammenarbeiten kann.“

Cooper will weitere Tourdaten für 2025 bekanntgeben, bei denen Strauss wieder dabei sein wird. Bereits bestätigt sind ein Auftritt am 9. Mai beim Sonic Temple Festival in Columbus, Ohio und eine Show am 15. August in Philadelphia, wo er als Special Guest für My Chemical Romance aufgeführt ist. Derweil wird ihn Orianthi an den Saiten unterstützen. Immerhin hat auch sie ein beeindruckendes Portfolio und ihr Können schon mehrfach unter Beweis gestellt. Ihre Kollaborationen reichen von Richie Sambora über Carlos Santana bis hin zu Michael Jackson.

