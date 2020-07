Norma Jean-Frontmann Cory Brandan hatte sich mit einem Gif über die Black Lives Matter-Bewegung lustig gemacht. Nun entschuldigt er sich.

Norma Jean-Vokalist Cory Brandan hat sich mit einem unbedachten Post bei Twitter aber mal so richtig in die Internet-Nesseln gesetzt. So teilte der Musiker ein Gif, in dem die Worte "BLAH BLAH BLAH BLAH" automatisch nach unten scrollten. Damit griff er - offenbar unwissend - ein Scroll-Bild der Black Lives Matter-Bewegung auf und machte sich scheinbar darüber lustig. Manche Fans forderten andere Bands auf, nie wieder mit Norma Jean auf Tour zu gehen. Seinen ursprünglichen Post hat Brandan inzwischen wieder gelöscht und auch eine ausführliche Entschuldigung nachgeschoben (siehe unten). Darin schreibt er: "Am Montag habe ich aus Frustration über ein…