Alice Cooper verkündet Kane Roberts als neuen Gitarristen

Alice Cooper mit Kane Roberts beim Auftritt im Roy Wilkins Auditorium in St. Paul, Minnesota am 7. Februar 1987

Wie „Metal Sludge“ nach dem Ausstieg von Nita Strauss vermutet hat, holt sich Alice Cooper einen alten Bekannten zurück in die Band. Kane Roberts rückt für die blonde Gitarristin in die Gruppe. Der 60-Jährige spielte schon einmal bei dem Schock-Rocker: Von 1985 bis 1988 war er für die Leadparts zuständig. Nun erfolgt also die Wiedervereinigung der beiden. „Ich freue mich darauf, Kane Roberts wieder willkommen zu heißen für unsere Konzerte im September und Oktober“, schreibt Alice Cooper in den Sozialen Medien.

Große Vorfreude

„Wir sind die ganze Zeit Freunde geblieben. Und er war stets einer meiner Lieblingsgitarristen. Nun bringt er mehr Muskeln zur ‚Detroit Muscle‘-Tour. Die Fans erwartet nun ein wahrer Genuss bei diesen Shows. Es wird ein Fest. Kane Roberts, Ryan Roxie und Tommy Henriksen an den Gitarren? Hell yeah!“ Kane meldete sich darüber hinaus selbst zu Wort: „Alice hat gerufen! Ich fühle mich geehrt. So werde ich mich demütig in eine außerordentliche Reihe von fantastischen Gitarristen einordnen — von Glen Buxton, über Michael Bruce und Dennis Dunaway bis hin zur derzeitigen Mörderbesetzung inklusive Nita Strauss. Ich hatte keine Wahl außer abzurocken!“

Nita Strauss sagte über ihren Ausstieg bisher nur so viel: „Nach diesem absolut unglaublichen Tour-Abschnitt in Europa ist es bittersüß für mich, euch wissen zu lassen, dass ich mich der Band von Alice Cooper bei der anstehenden Konzertreise im Herbst nicht anschließen werde. Leider muss ich auch die Festival-Termine absagen, die meine Solo-Band für den Rest des Jahres geplant hat. Ich bin nicht schwanger! Es gibt auch kein Drama oder so. Mein Tourneejahr ist noch immer sehr voll. Tatsächlich bin ich gerade, während ich dies schreibe, auf einem Flug direkt ins nächste Abenteuer. Und ich werde viel früher wieder auf der Bühne sein, als ihr denkt. Aber das sind Neuigkeiten für einen anderen Tag.“

