Mit ihren zwei Alben als Sängerin von Arch Enemy hat sich Alissa White-Gluz in die Herzen von Band und Fans geschrien, die anfängliche Skepsis verzog sich rasch. Während der aktuellen Tour schnappte sich Duke TV Gitarrist Michael Amott, um mit ihm ein bisschen über die aktuelle Lage bei Arch Enemy zu resümieren. Was auf WILL TO POWER natürlich heraussticht, ist die Ballade 'Reason To Believe', bei welcher White-Gluz sogar mit Klargesang glänzt. "Diesen Song hatte ich zusammen mit meinem Bruder Christopher geschrieben", so Amott. "Die erste Ballade der Arch Enemy-Band-Geschichte lag lange als Instrumentaldemo herum. Irgendwann fiel mir ein Text…