Alissa White-Gluz: Zuerst bin ich Aktivistin, dann Musikerin

Nita Strauss' neues Album erscheint am Freitag nächster Woche. Nun gibt sie einen Ausblick auf die hochkarätige Prominenz, welche auf dem Werk vertreten ist.

Vor der Veröffentlichung ihres zweiten Soloalbums THE CALL OF THE VOID am 7. Juli sprach Nita Strauss in einem Podcast über die vielen Kollaborationen auf dem Album. "Alle waren fantastisch, haben alles rausgehauen", sagte Strauss über die besonderen Gäste, die sie auf ihren neuen Platte unterstützt haben. Darunter Künstler wie Chris Motionless, Alice Cooper, Marty Friedman, Lzzy Hale und Dorothy. "Für mich als Künstlerin war es wirklich cool, aus dem Rahmen dessen, was ich normalerweise tue, herauszutreten und so viele Leute einzuladen." Unter all den Erfahrungen, die sie bei der Produktion des neuen Albums gemacht hat, war einer der besonderen…