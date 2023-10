Kirk Hammett hegt nach all den gemeinsamen Jahren zusammen in Metallica immer noch Bewunderung für seinen Bandkollegen James Hetfield.

Kirk Hammett, auf dessen Konto unter das Hauptriff von ‘Enter Sandman’ geht, findet es in einem Punkt schwierig, mit James Hetfield in einer Musikgruppe zu sein. Dies gab der Metallica-Lead-Gitarrist in einem fast zweistündigen Interview mit Multi-Instrumentalist, Produzent und Gitarrenlehrer Rick Beato zu Protokoll (siehe Video unten). Die an sich positive Sache, mit der Hammett offenbar immer noch hier und da hadert, dreht um die die Fähigkeiten von "Papa Het" als Rhythmusgitarrist. Riff-Vorreiter "Ich liebe James", beginnt Kirk Hammett seine Einordnung. "Ich liebe ihn als Musiker, ich liebe ihn als Bruder. Doch es ist schwer mit ihm in einer Band…