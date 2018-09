Amaranthe: Die Hörprobe zu HELIX

Viereinhalb Jahre nach dem bahnbrechenden THE SATANIST haben die polnischen Extrem-Metaller BEHEMOTH ihr 11. Album fertiggestellt. Wir haben bereits in I LOVED YOU AT YOUR DARKEST hineingehört.

An einem der heißesten Tage des Jahres lädt Band-Chef Adam „Nergal“ Darski zur Hörprobe in die Berliner Baumhausbar. Gleisender Sonnenschein, gefühlte fünfzig Grad und die an eine finnische Sauna erinnernde Dampfatmosphäre legen nicht gerade nahe, sich in 47 Minuten in Black Metal („Nicht zu lange, dafür umso intensiver!“) zu vertiefen. Doch es liegt ein Flimmern in der Luft: Was kann das Werk nach dem Schaffenshöhepunkt und Krebsüberwindungsopus THE SATANIST leisten? Wie viel Druck lastete nach der Großtat auf Behemoth? Der Chef wendet sich gut gelaunt an die geladenen Journalisten: „Es ist famos, an diesem Punkt unserer Karriere zu stehen! Ich…