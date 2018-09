Die METAL HAMMER Oktober-Ausgabe 2018: Böhse Onkelz, Slash u.v.a.

Mit ihrem Auftritt im Frankfurter Waldstadion am 18. August erfüllte die Band sich und ihren Fans den lang gehegten Wunsch des Arena-Heimspiels. METAL HAMMER-Autor Matthias Weckmann hat diesem historischen Spektakel für euch beigewohnt und im Anschluss die Band zur Nachlese gebeten. In unserem ausführlichen Gespräch blicken die Onkelz auf Show-Vorbereitungen zurück, erklären ihre Verbindung zu den zur Vorgruppe erkorenen Tankard und gewähren abschließend einen kleinen Zukunftsausblick.

Neben der großen Guns N‘ Roses-Reunion-Tournee fand Slash Zeit für ein neues Soloalbum mit Myles Kennedy.

Auf THE LIVING DEAD präsentiert sich die teutonische True-Instanz so abwechslungsreich und tanzbar wie nie.

Mastermind Nergal präsentiert mit I LOVED YOU AT YOUR DARKEST seine tiefschürfende neue Vision.

Live

Party.San, In Extremo

Summer Breeze

Für viele ist das Open Air im Süden Abschluss bis Höhepunkt der Festivalsaison.

Sonderbeilage

Maximum Metal CD Vol. 242 mit Behemoth, Soulfly, Nothgard, Helrunar, High On Fire, Rise Of The Northstar, Mayan, Untertow

