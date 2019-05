Amon Amarth geben Details zum neuen Album BERSERKER bekannt. Das Video zur ersten Single ‘Raven's Flight’ ist ab sofort online

Am 3. Mai 2019 veröffentlichen Amon Amarth mit BERSERKER ihr elftes Studioalbum über Sony Music. Als Vorgeschmack kann man sich ab sofort das Video zur ersten Single ‘Raven's Flight’ ansehen (siehe weiter unten). Amon Amarth-Fans und Raritätensammler aufgepasst! Die brandneue Amon Amarth 7“-Vinyl-Single gibt es weltexklusiv und nur zusammen mit METAL HAMMER ab 17. April überall am Kiosk, für Vorbesteller per Post und im Abo! Die gemeinsame Geschichte von Amon Amarth und METAL HAMMER reicht beinahe zurück bis ins Wikingerzeitalter; nicht zuletzt der Kontakt zu den berüchtigten Jomswikingern und der Bau des Schlachtschiffes der Band sind Stoff für Legenden. Nun…