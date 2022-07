Amon Amarth THE GREAT HEATHEN ARMY (Special Limited Boxset) + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Sony krempelt sein bestehendes PlayStation Plus-Abo-Modell um. Neben dem gewohnten Onlineservice steht so auch ein umfangreiches Portfolio zur Verfügung.

Lange hat es gedauert, jetzt ist es so weit. Sony startet seine neuen PlayStation Plus-Abo-Modelle. Nun lässt sich bei Bedarf neben dem konventionellen Abonnement auf die kostenintensiveren Stufen „Extra“ und „Premium“ upgraden. Für bestehende Kunden gibt es jedoch keinen Grund zur Sorge: Wer die damit verbundenen, neuen Funktionen nicht in Anspruch nehmen möchte, der hat auch keine Mehrkosten zu fürchten. Sony plante bereits seit geraumer Zeit den kostenpflichtigen Aboservice mit seinem Cloud-Gaming PlayStation Now zu verschmelzen. Nun hat der japanische Technik-Konzern sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und das neue Angebot in verschiedene Modelle aufgesplittet. Die erfreuliche Nachricht zuerst: Wollt…