Amon Amarth: Von Selbstüberschätzung zu Dankbarkeit

Am 16. November veröffentlichen Amon Amarth ihre Dokumentation THE PURSUIT OF VIKINGS: 25 YEARS IN THE EYE OF THE STORM. Wir verlosen Tickets zu den Kinopremieren in Berlin und München.

Seit zwei Dekaden zählen Amon Amarth zu den beliebtesten, beständigsten und erfolgreichsten Formationen des Melodic-Death-Metal. Am 16. November veröffentlicht die Band ihre neue Dokumentation und das begleitende Live-Album THE PURSUIT OF VIKINGS: 25 YEARS IN THE EYE OF THE STORM – eine retrospektiver Film mit jeder Menge Live- und Behind-The-Scenes-Material, der die Geschichte des schwedischen Quintetts erzählt und Konzert-Mitschnitte (Audio und Video) zweier verschiedener Live-Sets vom Summer Breeze Festival 2017 enthält. Amon Amarth schöpfen dabei aus ihrem gewaltigen Repertoire und spannen den Bogen von älterem Material bis hin zu Stücken von ihrem aktuellen Nummer 1-Studioalbum JOMSVIKING. Bereits am 14. und…