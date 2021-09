Aaron „Bubble“ Patrick wird fortan nicht mehr für All That Remains bassen. Dennoch wünscht er der Band alles Gute für die Zukunft.

All That Remains-Bassist Aaron "Bubble" Patrick verabschiedet sich einvernehmlich von der Metalcore-Band. Nach Jeanne Sagans Abgang im Jahr 2015 unterstützte er die Gruppe tatkräftigt und verewigte sich auf den Alben MADNESS (2017) und VICTIM OF THE NEW DISEASE (2018). Die Zeit mit All That Remains soll allerdings ab sofort Geschichte sein, wie wir Patricks aktuellstem Social Media-Post vom 19. September 2021 entnehmen können. Dort schreibt er: „Nach acht gemeinsamen Jahren auf Tour haben All That Remains und ich beschlossen, uns freundschaftlich zu trennen. Ich wünsche allen Band-Mitgliedern weiterhin viel Erfolg. Unterstützt die Band bei der ,The Fall Of Ideals‘-Jubiläumstournee, die…