Andreas Kisser (Sepultura) betrauert den Tod seiner Frau

auch interessant

Wie Sepultura-Mitglied Andreas Kisser und seine drei Kinder Giulia, Yohan und Enzo gestern, am 03. Juli 2022, via Social Media mitteilten, erlag Patricia Perissinotto Kisser am Morgen selbigen Tages den tödlichen Folgen ihrer Darmkrebserkrankung. Die Mutter und Ehefrau hatte einen Tag zuvor ihren 52. Geburtstag gefeiert.

„Beste Freundin und Inspiration“

Empfehlung der Redaktion Igor Cavalera spricht über Sepultura-Wiedervereinigung Death Metal, Thrash Metal Igor Cavalera ging in einem Interview auf eine mögliche Sepultura-Reunion ein – betonte dabei jedoch, seinen Bruder Max vorzuziehen. In dem Social Media-Beitrag der Kisser-Familie heißt es: „In tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass Patricia Perissinoto Kisser heute Morgen verstorben ist. Sie wird für immer in unseren Erinnerungen bleiben. Wir möchten uns bei all unseren Freunden und unserer Familie für die Unterstützung und die vielen netten Botschaften bedanken. Wir bitten um etwas Ruhe in dieser schweren Zeit.“

In einem separaten Beitrag, den der Sepultura-Gitarrist auf seiner „privaten“ Plattform teilte, bezeichnete er seine Frau als „beste Freundin und Inspiration“ und lobte sie dafür, dass sie sich ihrer Krankheit „kopfüber, mit Stärke und Entschlossenheit“ gestellt hatte. Er fügte hinzu: „Meine Bewunderung für dich ist unendlich. Ich bin sicher, dass sich unsere Wege in einer anderen Dimension jenseits dieser Erde wieder kreuzen werden.“

Andreas und Patricia Kisser waren 32 Jahre zusammen, nachdem sie sich 1990 kennengelernt und vier Jahre später geheiratet hatten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andreas Kisser (@andreaskisser)

Die Krebsdiagnose kam im Februar 2021

Empfehlung der Redaktion Sepultura spielen Europa-Tournee ohne Gitarrist Kisser Metal, Thrash Metal Wegen eines familiären Notfalls spielen Sepultura ihre anstehenden Europa-Konzerte ohne Gitarrist Andreas Kisser. Ein Ersatz steht bereits fest. Bereits Ende Juni 2022 sorgte ein medizinischer Notfall, der die Erkrankung von Patricia betroffen hatte, dafür, dass der Sepultura-Shredder die Europatournee mit seiner Band frühzeitig verlassen musste. Seither schien sich der gesundheitliche Zustand seiner Frau zunehmend verschlechtert zu haben. Vergangenen September bereits verriet Kisser öffentlich, dass seine Lebensgefährtin im Februar 2021 mit Krebs diagnostiziert worden war und seither ein strammes chemotherapeutisches Programm verfolgt hat, das zusätzlich zahlreiche operative Eingriffe beinhaltete.

Im Juli 2021 soll Herr Kisser außerdem dem Alkohol abgeschworen und so seine zwischenmenschlichen Beziehungen enorm intensiviert haben. „Das war die beste Entscheidung meines Lebens“, erzählte er damals. „Wir sind jetzt eine bessere Familie – eine viel bessere Familie. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und dafür muss ich irgendwie dankbar sein, dass ich aus etwas so Schrecklichem das Beste machen konnte.“

Wir wünschen allen Angehörigen und Freunden der Familie viel Kraft, den Tod von Patricia Perissinotto Kisser würdig zu betrauern und zu verarbeiten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.