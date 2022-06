Sepultura spielen Europa-Tournee ohne Gitarrist Kisser

An diesem Wochenende starten Sepultura ihre Tournee durch Europa. Der Auftakt findet in Litauen statt. Dann folgen Norwegen, Finnland, Niederlande und Frankreich. Auch in Deutschland wird man die Brasilianer bestaunen können – unter anderem beim Rockharz Festival. Allerdings ohne Gitarrist Andreas Kisser. Wie die Band nun mitgeteilt hat, bleibt dieser wegen eines “familiären Notfalls“ zuhause. Ein Ersatz steht bereits fest.

Sepultura melden sich zu Wort

Empfehlung der Redaktion Igor Cavalera blickt auf Sepultura zurück Igor und Max Cavalera spielen eine Tributtournee an alte Sepultura-Alben. Igor Cavalera sprach nun über deren anhaltende Bedeutung. Im genauen Wortlaut hieß es in der Mitteilung: „Leider ist Andreas Kisser wegen eines familiären Notfalls nach Hause zurückgekehrt. Aber die Show muss weitergehen. Also haben wir den Brasilianer Jean Patton angeheuert, um bis zu Andreas´ Rückkehr mit ihm zu riffen.“ Bei dem besagten Gitarristen handelt es sich um ein Mitglied der Band Project46. Die brasilianische Metalcore-Truppe hat sich mit bisher drei Alben und als Vorband etwa von Gojira, Korn oder Slipknot einen Namen gemacht.

Für den kurzfristigen Ersatz durch Patton bedanken sich Sepultura. Zugleich zeigen sie sich solidarisch mit Kisser und seiner Familie. So heißt es in ihrer Meldung weiter: „Vielen Dank an ihn [Jean Patton], dass er so kurzfristig eingesprungen ist (die Proben klingen bereits großartig!). Bitte heißt ihn mit uns willkommen und wünscht Andreas in den Kommentaren das Beste. Die Tour geht morgen beim Kilkim Žaibu Festival weiter!“

Vorgeschichte in der Familie Kissers

Empfehlung der Redaktion Derrick Green rekapituliert Igor Cavaleras Sepultura-Ausstieg Thrash Metal Nachdem Drummer Igor Cavalera im Juni 2006 mit Sepultura brach, machte sich Panik über das Fortbestehen der Thrasher breit. Wieso, erklärt Derrick Green. Im September 2021 teilte Kisser im Podcast von Trivium-Sänger Matt Heafy mit, dass bei seiner Frau im vergangenen Jahr Krebs diagnostiziert wurde. Die Behandlungen liefen zu diesem Zeitpunkt gut, eine Belastung sei es dennoch. „Es ist eine Atombombe nach der anderen“, beschrieb es der Gitarrist. „Pandemie, Krebs und so weiter. Aber wir bleiben stark. Wir sind vereint, wir wachsen als Band und als Familie.“ Ob der jetzige Notfall Kissers mit der Diagnose seiner Frau zusammenhängt, ist nicht klar. Wir wünschen der Familie alles Gute!

Seht hier den originalen Post

