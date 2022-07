Igor Cavalera spricht über Sepultura-Wiedervereinigung

Die Cavalera-Brüder sind schon lange kein Teil von Sepultura mehr, aber dennoch kommen sie immer wieder auf die Band zu sprechen, die sie bekannt machte. Dieses Mal ist es Schlagzeuger Igor Cavalera, der sich äußerte.

Igor Cavalera über Sepultura-Reunion

Empfehlung der Redaktion Igor Cavalera blickt auf Sepultura zurück Igor und Max Cavalera spielen eine Tributtournee an alte Sepultura-Alben. Igor Cavalera sprach nun über deren anhaltende Bedeutung. „Natürlich wäre eine Wiedervereinigung der Band großartig“ , sagte er in einem Interview mit dem YouTube-Kanal Mike Nelson Show. Hoffnungen mache er sich allerdings nicht – der Musiker legt den Fokus anders: „Die richtige Wiedervereinigung sind mein Bruder und ich“, sagte er. „Er ist die Person, mit der ich spielen will. Wenn das andere nicht passiert, kann ich mich auch nicht darüber ärgern.“ Gemeinsam mit seinem Bruder Musik zu machen, mache ihn glücklich.



Sepultura und die Cavalera-Brüder: Lange Historie

Igor Cavalera verließ Sepultura 2006, Sänger und Gitarrist Max Cavalera hatte der Band bereits zehn Jahre zuvor den Rücken gekehrt. Neben Max’ Band Soulfly gründeten die Brüder nach Igors Sepultura-Ausstieg die Supergroup Cavalera Conspiracy. Zuletzt spielten die beiden brasilianischen Musiker in den USA außerdem eine Tributtournee an die beiden Sepultura-Alben BENEATH THE REMAINS (1989) und ARISE (1991) und spielten Songs ihrer alten Band. Max betonte mehrfach in Interviews, dass die Konzerte der Cavalera-Brüder das sind, was alten Sepultura-Auftritten am nächsten komme. Mit den heutigen Mitgliedern der Band bestehe kein Kontakt, allerdings herrsche auch kein allzu großer Unmut. „Sie machen ihr Ding und wir machen unser Ding, ich denke, das ist das Beste für alle“, so Max 2017 gegenüber dem Salt Lake Tribune.