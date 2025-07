Am 15. Juli spielte der Kisser Clan – das Projekt von Sepultura-Gitarist Andreas Kisser und seinem Sohn Yohan Kisser – eine exklusive Instrumental-Show im Teatro Anchieta in São Paulo, Brazil. Das Video seht ihr ganz unten. Das Repertoire der 90-minütigen Performance umfasste sowohl Sepultura-Songs als auch ikonische Nummern von Bands wie Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath und Led Zeppelin. Zu den gespielten Songs gehören Klassiker wie ‘Orion’, ‘The Call Of Ktulu’ und ‘Moby Dick’. Auch Akustiknummern wie ‘The Clap’ (Yes) oder ‘Laguna Sunrise’ (Black Sabbath) fanden ihren Platz.

Neben Andreas und Yohann Kisser an den Gitarren vervollständigen Gustavo Giglio am Bass, Amilcar Christofáro am Schlagzeug und Renato Zanuto am Keyboard das Projekt.

Setlist der Kisser Clan-Instrumental-Show:

Start: 0:00

Introduction: 13:05

In The Flesh (PINK FLOYD): 16:36

(PINK FLOYD): 16:36 Orion (METALLICA): 18:25

(METALLICA): 18:25 The Call Of Ktulu (METALLICA): 25:58

(METALLICA): 25:58 Coast To Coast (SCORPIONS): 35:40

(SCORPIONS): 35:40 Moby Dick – Drum Solo (LED ZEPPELIN): 40:28

– Drum Solo (LED ZEPPELIN): 40:28 The Clap (YES): 44:34

(YES): 44:34 Orchid (BLACK SABBATH): 49:29

(BLACK SABBATH): 49:29 Laguna Sunrise (BLACK SABBATH): 50:47

(BLACK SABBATH): 50:47 Jasco (SEPULTURA): 53:13

(SEPULTURA): 53:13 Guardians Of Earth (SEPULTURA): 54:42

(SEPULTURA): 54:42 Kaiowas (SEPULTURA): 57:57

(SEPULTURA): 57:57 The Ides Of March (IRON MAIDEN): 1:01:56

(IRON MAIDEN): 1:01:56 Transylvania (IRON MAIDEN): 1:03:38

(IRON MAIDEN): 1:03:38 Surfing With The Alien (JOE SATRIANI): 1:08:03

(JOE SATRIANI): 1:08:03 Switch 625 (DEF LEPPARD): 1:19:23

(DEF LEPPARD): 1:19:23 Final: 1:23:18

Andreas Kisser gründete die Band für seinen Sohn

In einem Interview mit Amnplify im Jahr 2017 erzählte Andreas Kisser: „Mein Sohn ist 20 Jahre alt und studiert Musik. Er hat seine eigene Band und spielt ziemlich gut Gitarre– auch akustische und klassische Gitarre. Er durchläuft die gleichen Schritte wie ich. Ich habe diese Band (Kisser Clan) für ihn geschaffen, damit er auf der Bühne sein und an verschiedene Orte reisen kann. Er soll lernen, wie alles läuft.

Es ist schön und gut, lange Haare zu haben und für die Mädels auf der Bühne zu stehen, aber es steckt viel mehr dahinter. Mit den Gitarren, die Saiten zu wechseln, zu wissen wie man Amps anschließt und benutzt. Er soll lernen, wie man auf die Bühnenzeiten achtet und in der Hinsicht verantwortungsvoll und professionell ist.

Es gibt den Kisser Clan jetzt schon fünf, sechs Jahre (Mittlerweile seit 13 Jahren- Anm.d.A.) und wir spielen ausschließlich Metal-Cover. Es ist toll für uns alle. Vor allem für mich, weil ich der Hauptsänger bin. Es ist gut, um meine Stimme fit zu halten und verschiedene Dinge auszuprobieren. Außerdem macht es viel Spaß, Metallica, Led Zeppelin, Sabbath und so weiter zu spielen. Egal, was wir spielen, es ist unglaublich toll, mit meinem Sohn auf der Bühne zu stehen.“

Andreas’ Frau und Yohans Mutter Patricia Perissinoto Kisser starb 2022 an Darmkrebs. Sie wurde nur 52 Jahre alt. Andreas und Patricia waren nach ihrer Hochzeit im Jahr 1994 32 Jahre lang verheiratet.

Seht hier die gesamte Performance:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.