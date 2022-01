Judas Priest-Sänger Rob Halford tritt auf einem Thron sitzend im Musikvideo zum Song ‘Push Comes To Shove’ der Rock-Band Bad Penny auf.

Nicht bloß Rob Halford gehört zur Star-Besetzung der aktuellen Bad Penny-Single ‘Push Comes To Shove’. Die in New York lebende Metal-Sängerin Militia Vox, die als eine der größten weiblichen Rock-Sängerinnen ihrer Generation bezeichnet wird, steuert ihren Teil zum Song und dem zugehörigen Video bei. Ex-Queen- und Paul Rodgers-Bassist Danny Miranda, Blue Öyster Cult-Schlagzeuger Jules Radino und Gitarrist Mike Holtzman holten sich für frühere Veröffentlichungen bereits Größen wie Journey-Sänger Steve Augeri oder Todd La Torre von Queensrÿche ins Boot. Scheinbar nahm sich Rob Halford vor den Proben für die jüngste Judas Priest-Tour Zeit, um die Vocals für ‘Push Comes To Shove’…