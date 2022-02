Bei einem kürzlichen Auftritt gibt Rapper Danny Brown eine interessante Eigeninterpretation des Korn Songs ‘Freak On A Leash’ zum Besten. Aua.

Ob Korn-Enthusiast oder nicht, bei ‘Freak On A Leash’ handelt es sich um einen Hit der Nu-Metaller Korn, der wohl jeder Person geläufig ist. Um den qualitativen musikalischen Anspruch lässt sich zwar streiten, doch was zur Hölle hat Rapper Danny Brown da veranstaltet? Am 15. Dezember 2021 performte der Musiker den Song bei einem Konzert in Chicago. Vereinzelt erkennen Leute aus dem Publikum, um welchen Titel es sich handelt und singen mit. Schnell ebbt die Euphorie allerdings ab, nachdem klar wird, wie falsch das Ganze klingt. Der Auftritt gipfelt in der Teilnahme eines Jonathan Davis-Cosplayers, der die Darbietung weder authentischer…