Scott Ian (Anthrax) zollt Schwiegervater Meat Loaf Tribut

auch interessant

Anthrax-Gitarrist Scott Ian wendet sich via Social Media an den am 20. Januar 2022 verstorbenen Rock-Sänger Meat Loaf, dessen Tod ein hallendes Medienecho hervorrief. Bei dem Musiker handelte es sich um den Schwiegervater Ians, der nun in seiner Trauer versucht, die richtigen Worte für sein Ableben zu finden.

Empfehlung der Redaktion Meat Loaf ist tot: Er wurde 74 Jahre Rock Marvin Lee Aday aka Meat Loaf ist gestorben. Das gab seine Familie im Internet bekannt. Der ‘Bat Out Of Hell’-Sänger wurde 74 Jahre alt. „Es gibt so viele Geschichten zu erzählen, und ich weiß, dass sie alle mit der Zeit erzählt werden“, beginnt er. „Für den Moment weiß ich nur, dass Meats Vermächtnis durch seine Familie – Pearl, Amanda und Revel – weiterleben wird. Ihre ewige Liebe zu ihrem Vater/Großvater (Papa Meat) überwiegt die Schwere ihrer Herzen. Vielen Dank an alle für die vielen Liebesbekundungen, wir spüren sie. Ich liebe dich, Meat.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Scott Ian (@scottianthrax)

Meat Loaf: „ein ganz normaler Typ“

Ian und seine Frau, Meat’s Tochter Pearl Aday, feierten am 15. Januar ihren elften Hochzeitstag. Die beiden lernten sich 1999 kennen, als Anthrax auf der „Maximum Rock“-Tour mit Mötley Crüe unterwegs waren. Pearl Aday wirkte als Background-Sängerin mit. Ihr gemeinsamer Sohn Revel Young Ian wurde im Juni 2011 geboren.

Empfehlung der Redaktion Meat Loaf: Seine besten Songs Rock Eine Größe des Hard Rock ist leider für immer von uns gegangen. Wir würdigen Meat Loaf und rufen seine besten Songs ins Gedächtnis. Auf die Frage, wie es war, den legendären Meat Loaf als Schwiegervater zu haben, sagte Scott Ian in einem Interview: „Es ist, als hätte man irgendjemanden als Schwiegervater. Es ist nicht so, dass er auf der Bühne steht, wenn man mit ihm abhängt. Wir haben gestern Abend mit ihm gegessen, und alles, worüber wir gesprochen haben, war Fantasy Football. Er ist einfach ein ganz normaler Typ, der zufällig ein legendärer Rock-Star ist.“

Meat Loafs erstaunliche Karriere erstreckte sich über sechs Jahrzehnte, in denen er weltweit über 100 Millionen Alben verkaufte und in über 65 Filmen mitspielte, darunter ‘Fight Club’, ‘Focus’, ‘Rocky Horror Picture Show’ und ‘Wayne’s World’.