Bruce Kulick: finale Kiss-Show war „verpasste Chance“

Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.

Ex-Kiss-Musiker Bruce Kulick mit Grand Funk Railroad im San Diego County Fair am 5. Juli 2014 in Del Mar, Kalifornien

Bruce Kulick bestätigte in einem Interview mit dem finnischen Chaoszine, dass er nie von Kiss gefragt wurde, ob er mit ihnen bei der finalen Show auf die Bühne gehen möchte. Die Band spielte im Dezember letzten Jahres ein großes Abschiedskonzert im New Yorker Madison Square Garden – ohne dabei ehemalige Band-Mitglieder wie Kulick, Peter Criss oder Ace Frehley einzuladen.

„Ich finde, sie haben eine große Chance verspielt“, sagt Kulick, der über zehn Jahre Gitarrist der Band war. „Ich habe schon im Januar ein wenig darüber geredet, als ich ankündigte, nicht mehr bei Grand Funk Railroad zu spielen. Es geht ja nicht nur um mich, sondern auch um alle anderen. Es geht auch darum, dass sie nicht mal Eric Carr, Ace oder Peter erwähnt haben. Sie haben es wirklich verpasst, den Abend zu einem besonderen Moment für jeden zu machen. Es war fast genauso wie jeder andere Abend.“

Bei dem Konzert lief zwar ein Film, der Ausschnitte von früheren Kiss-Aufnahmen zeigte – unter anderem mit Bruce Kulick –, aber laut diesem zeigten Kiss schon seit Jahren solche Sachen. „Sie hielten es also nicht für wichtig“, vermutet der Musiker.

Es gehe nur um die aktuelle Band

„Ich weiß, dass sie alle respektieren, die ich gerade genannt habe“, führt er fort. „Das ist es nicht. Aber der Fakt, dass sie nicht verstehen, dass es das ist, was sie da eigentlich feiern. Empfehlung der Redaktion Gene Simmons über das finale Konzert und Ende von Kiss Hard Rock Auch wenn viele es noch nicht glauben, aber für Gene Simmons war das kürzliche Ende von Kiss genau das Richtige. 50 Jahre seien genug. Es scheint nur um die aktuelle Band zu gehen. Das zeigte auch das mit den Avataren. Ich gratuliere ihnen dazu, dass sie weit und zukunftsorientiert denken, aber das war echt schräg. Mir war aber auch von Anfang an klar, dass sie nie Nachfolger suchen werden.“

Besonders hart war für Kulick, dass Kiss während der Vorstellung der Avatare den Song ‘God Gave Rock’n’Roll To You’ laufen ließen – ein Song, an dem der Gitarrist maßgeblich beteiligt war. „Daran sieht man, dass ich Teil des Ganzen bin. Die Gitarren-Parts und so. Es hat sich komisch für mich angefühlt.“

