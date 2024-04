Gene Simmons: Avatare sind die Zukunft von Kiss

Kiss beim letzten Konzert der "KISS: End of the Road World Tour" im Madison Square Garden am 2. Dezember 2023 in New York City

Kiss haben kürzlich ihre Rechte unter anderem am Band-Namen und ihren Musikkatalog an Pophouse verkauft — dem schwedischen Unternehmen, das hinter der Avatar-Show ‘ABBA Voyage’ in London steckt. Nun hat Bassist Gene Simmons im Interview mit Rockast darüber gesprochen, was alles in Planung ist, um das Vermächtnis der Masken-Rocker am Leben zu halten beziehungsweise zu vermarkten.

Die Evolution von Kiss

„Es wird Filme, Cartoon-Sendungen und alles Mögliche geben“, berichtet Gene Simmons. „Doch die Avatare sind die Zukunft von Kiss. Und zu sagen, dass sie Konzerte sind, ist zu klein. Es ist größer als das. Doch ich möchte nicht zu viel sagen. Ich darf das sowieso nicht. Noch nicht.“ Die Technologie, mittels derer die Avatare zum Leben erweckt werden, hat die Pophouse Entertainment Group entwickelt. Einer Gründer der Firma ist Abba-Musiker Björn Ulvaeus. Einen ersten Eindruck von den Kiss-Avataren präsentierten Paul Stanley und Co. bei ihrem letzten echten Konzert im Dezember 2023 in New York.

Des Weiteren sinnierte Gene Simmons noch darüber, wie es dazu kam, dass Kiss so offen gegenüber neuen Technologien sind. „Alles entwickelt sich weiter. Wir haben nicht immer auf zwei Beinen gestanden. Vor ein paar Millionen Jahren liefen wir auf vier Beinen. Alles entwickelt sich weiter — und entweder entwickelt man sich weiter, oder man wird obsolet oder stirbt. Die Technologie ist da. Künstliche Intelligenz ist da. Virtuelle Realität ist da. Das gibt es alles. Und wir wollen nicht Schnee von gestern sein. So kann sogar das Ende von etwas der Beginn von etwas sein. Aber wir sind sehr begeistert und stolz. Ich sage weiter stolz, denn so ist es.“

