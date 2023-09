Anti-Flag: Zwölf weitere Frauen beschuldigen Justin Sane

Foto: Getty Images, Daniel Boczarski. All rights reserved.

Justin Sane mit Anti-Flag beim Riot Fest 2021 in Chicago

Anti-Flag haben sich Mitte Juli nach Missbrauchsvorwürfen gegen Sänger und Gitarrist Justin Sane aufgelöst. Nun haben laut einem Bericht des US-Rolling Stone zwölf weitere Frauen zu Wort gemeldet, an denen sich der Musiker in irgendeiner Form vergangen haben soll. Zu den Anschuldigungen gehören unter anderem sexuelle Gewalt, Verführung Minderjähriger sowie Grooming. Manche Vorwürfe reichen bis die Neunziger Jahre zurück. Ein betroffenes Mädchen soll zum damaligen Zeitpunkt zwölf Jahre alt gewesen sein.

Krasse Schuldzuweisungen

Eine Frau, die anonym bleiben will, gibt an, der Anti-Flag-Frontmann habe sie 1996 vergewaltigt, als sie 16 Jahre alt gewesen sei. Sie habe ihn, bei einem Konzert seiner Band getroffen. Da habe Justin sie auf sein Hotelzimmer eingeladen, wo er ihr Alkohol gegeben und sie anschließend zum Sex gezwungen habe. Eine weitere Dame, die namentlich nicht genannt werden will, berichtet, Sane habe um die gebuhlt, als sie 15 Jahre gewesen sei. Dabei habe er ihr unangebrachte Textnachrichten geschrieben und sie unsittlich berührt, als sie beieinander waren.

Die ersten Vorwürfe gegen Justin Sane brachte eine Frau in einem Podcast vor. Dabei nannte sie den Anti-Flag-Gitarrist zwar nicht beim Namen, allerdings war klar, um wen es sich handelt. Sane bestritt die Anschuldigungen vehement. Im zugehörigen Statement heißt es: „Ich habe nie eine sexuelle Beziehung gehabt, die nicht einvernehmlich war, noch wurde mir jemals nach einer sexuellen Begegnung von einer Frau erzählt, ich habe auf irgendeine Art und Weise ohne ihre Zustimmung gehandelt oder sie auf irgendeiner Art missbraucht.“ Zu den neuen Vorwürfen hat sich Justin noch nicht geäußert.

