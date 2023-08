Beim zweiten Gastspiel von Rammstein im Berliner Olympiastadion haben Polizeibeamte vorübergehend zwei Menschen in Gewahrsam genommen.

Während die "Süddeutsche Zeitung" und NDR jüngst neue Anschuldigungen gegen Rammstein vorgebracht haben, tritt die NDH-Gruppe am heutigen Dienstag, den 18. Juli zum dritten Mal in Berlin auf. Beim zweiten Konzert im Olympiastadion am Sonntag, den 16. Juli ist es laut einem Bericht der "Welt" zu einem Zwischenfall gekommen und die Polizei hat zwei Personen abgeführt. Sabotage? Aber was ist konkret geschehen? Es sollen sich zwei Menschen während des Rammstein-Konzerts an Kabelschächten zu schaffen gemacht haben, die zu Lautsprecherboxen in der Nähe der Bühne führten. Dies hätten Mitarbeiter des Security-Unternehmens beobachtet. Die Ordnungshüter nahmen die beiden in Gewahrsam und ermitteln…