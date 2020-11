Anzünder dreier Kirchen in Louisiana zu 25 Jahren Haft verurteilt

Im US-amerikanischen Bundesstaat Louisiana brannten im Frühjahr 2019 drei Kirchen schwarzer Gemeinden. Brandstifter war der 23-jährige Holden Matthews. Er gestand seine Tat und bekannte sich als Black Metal-Fan, der in Nachahmung an die brennenden Kirchen in Norwegen in den Neunziger Jahren handelte und so Aufmerksamkeit erhaschen wollte.

Weiterlesen Anzünder dreier Kirchen in Louisiana bekennt sich schuldig Black Metal Der Brandstifter von Louisiana, der im Frühling 2019 drei Kirchen angesteckt hat, wird bald dem Richter vorgeführt. Er dürfte lange ins Kittchen wandern. Nachdem er die Kirchen in Brand gesteckt hatte, postete er Fotos und Videos der brennenden Gebäude auf Facebook, um dort damit anzugeben. Die gewünschte Aufmerksamkeit hat er bekommen. Aber für welchen Preis? Nachdem der Täter bereits am 10. Februar dieses Jahres schuldig gesprochen wurde, folgte nun das Urteil, wie unter anderem KATC berichtete. Matthews wandert für ganzen 25 Jahren in den Knast.

Außerdem wurde Matthews angewiesen, den betreffenden Kirchengemeinden eine Entschädigung von insgesamt über 2,6 Millionen US-Dollar zu zahlen. Bei den Bränden, die Matthews im März und April letzten Jahres über einen Zeitraum von 10 Tagen auslöste, wurden die Kirchengebäude vollständig zerstört.