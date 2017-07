Arch Enemy: ‘The World Is Yours’-Video erhält über 1,1 Millionen Klicks in 48 Stunden

Das Interesse am neuen Arch Enemy-Album WILL TO POWER ist offensichtlich gewaltig: Bereits innerhalb der ersten 48 Stunden nach Veröffentlichung wurde die erste Videosingle ‘The World Is Yours’ über 1,1 Millionen mal angeklickt. Mittlerweile sind es schon über 1,5 Millionen.

Wer den Album-Release am 08. September nicht mehr erwarten kann, der findet im nächsten METAL HAMMER bereits vorab eine exklusive Live-CD mit zwei brandneuen WILL TO POWER-Tracks sowie fünf Livetracks vom Album WAR ETERNAL und drei ARCH ENEMY-Klassikern in Live-Versionen – ab 23.8. im Handel!