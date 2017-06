Arch Enemy haben das Cover-Motiv von WILL TO POWER veröffentlicht

Arch Enemy haben das Cover-Motiv ihres neuen Albums WILL TO POWER veröffentlicht

2014 erschien WAR ETERNAL, das erste Album von Arch Enemy mit Alissa White-Gluz am Gesang. Seitdem ist viel passiert: Ausgedehnte Touren und die Veröffentlichung der Live-CD/-DVD LET THE STAGES BURN! (Review) im März 2017. In diesem Jahr wird es aber endlich auch neuen musikalischen Nachschub geben.

WILL TO POWER, so der Name des zehnten Studioalbums, erscheint am 08. September 2017. Es wird das zweite Album mit Sängerin Alissa White-Gluz und das erste mit dem ehemaligen Nevermore-Gitarristen Jeff Loomis, der erst kurz nach WAR ERTANL zur Band stieß.

Cover-Motiv veröffentlicht

Einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album gibt es jetzt in Form des Cover-Motivs, welches von Alex Reisfar gestaltet wurde. Reisfar hat bereits das Cover zu WAR ETERNAL umgesetzt und ist jetzt auch für WILL TO POWER verantwortlich. Die Geschichte hinter dem Motiv und die Zusammenarbeit mit Alex Reisfar beschreibt Gitarrist Michael Amott folgendermaßen:

„Es war eine Freude, mit Alex Reisfar am Cover zu WILL TO POWER zusammenzuarbeiten. Er hat sofort das Konzept und die Atmosphäre verstanden, nach der wir für dieses Album gesucht haben. Wir sprachen über das zweischneidige Schwert des menschlichen Strebens, wie es kreativ und wunderschön sein kann, aber gleichzeitig auch düster und machtvoll. Alex hat daraus ein meisterhaftes Bild gestaltet, das eine Menge Gefühle hervorruft.

Der menschliche Schädel steht im Mittelpunkt, Fleisch fällt von ihm herab und erzeugt ein kreisförmiges Muster. Die Ouroboros-Schlange schlängelt sich durch die Münder und Kehlen eines abgetrennten Wolfskopfs, einer Ziege und einer Vampir-Fledermaus. Gemeinsam repräsentieren sie Selbstbestimmung und einen räuberischen, fast schon parasitären Willen nach Macht.“

Nach der Veröffentlichung des neuen Albums soll es auch wieder auf Tour gehen. Eine große Europa-Tour ist für Anfang 2018 geplant.