Arch Enemy kündigen neues Album für 2017 + Tour an

Drei Jahre nach dem Donnerschlag WAR ETERNAL, auf dem Sängerin Alissa White-Gluz debütierte, kündigen Arch Enemy endlich das Nachfolge-Album an. Das zehnte Studioalbum der Melodic Death Metal-Institution soll WILL TO POWER heißen und am 8. September 2017 erscheinen.

WILL TO POWER wird das zweite Album mit Sängerin Alissa White-Gluz und das erste mit dem ehemaligen Nevermore-Gitarristen Jeff Loomis, der erst kurz nach WAR ERTANL zur Band stieß.

An den Release des neuen Arch Enemy-Albums WILL TO POWER soll eine Tour anschließen, die die Band um Gitarrist Michael Amott nach Osteuropa, Österreich, Finland, Russland und Nord-Amerika führt. EIne große Europa-Tour soll Anfang 2018 folgen.