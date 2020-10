Architects: Neues Album im Februar

Die Post-Metalcore-Band Architects kündigte für den 26. Februar 2021 mit FOR THOSE THAT WISH TO EXIST ein neues Studioalbum via Epitaph an. Das Video zur ersten Single ‘Animals’ wurde gestern veröffentlicht (siehe weiter unten).

FOR THOSE THAT WISH TO EXIST, das die Band in Eigenregie produzierte, stellt sich inhaltlich die Frage, wie es mit dem Planenten Erde weitergehen soll trotz der anhaltenden, langsamen Zerstörung durch seine menschlichen Bewohner. In der jüngeren Vergangenheit markierte das Quintett bereits, welchen enormen Stellenwert der Umweltschutz für die Band hat, durch eine Zusammenarbeit mit Sea Shepherd, der offnen Kritik an der Fuchsjagd sowie durch die Produktion von nachhaltigen Merchandise-Artikeln.

Architects fordern Veränderung

Doch auch in der teils aussichtslosen Lage geben die Briten den erbitterten Kampf nicht auf und blicken hoffnungsvoll in die Zukunft. Drummer und Songwriter Dan Searle kommentiert das wichtige Thema. „Mit diesem Album blicke ich auf unser Unvermögen, unsere Gewohnheiten dergestalt zu ändern, dass die menschliche Rasse eine Chance hat, zu überleben und wir den Planeten retten.

Mir war es wichtig, einen Blick in den Spiegel zu werfen und dass sich jeder von uns fragt, was wir tun werden, anstatt lediglich mit dem Finger auf Politiker zu zeigen. Veränderungen müssen auf persönlicher Ebene beginnen. Es hat sich eine Kultur entwickelt, in welcher stets von anderen erwartet wird, eine Veränderung herbeizuführen, obwohl es in unserer eigenen Verantwortung liegt – dort muss alles beginnen.“

Der inzwischen neunte Longplayer folgt auf das Top 10-Erfolgsalbum HOLY HELL aus dem Jahr 2018, das den tragischen Tod des Gitarristen und Bruders Tom Searle behandelte.

FOR THOSE THAT WISH TO EXIST Tracklist: