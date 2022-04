Architects-Sänger und seine Verlobte haben ein Kinderbuch geschrieben

Das neu erschienene Kinderbuch ‘Sophia Fox Dog Gets Adopted’ von Architects-Hauptmann Sam Carter und seiner Verlobten Abby Kirk erzählt die rührende Geschichte eines Welpen (oder eines Fuchswelpen?), der auf der Suche nach einer liebevollen Familie ist. In herzallerliebster Bild- und Textsprache lehrt die Erzählung über Liebe, Kompromisse und die Bedingungen für ein friedvolles Miteinander.

„Ich bin so aufgeregt zu verkünden, dass mein Verlobter und ich ein Kinderbuch geschrieben haben, in dem keine Geringere als @sophiafoxdog die Hauptrolle spielt. Das ist etwas, das ich schon immer machen wollte. Und ich bin so begeistert, dass wir es getan haben", heißt es in einem Instagram-Beitrag von Co-Autorin Abby Kirk. „'Sophia Fox Dog Gets Adopted' wurde von Sam Carter und Abby Kirk geschrieben, während Abby in einer Schule mit zahlreichen Kindern arbeitete, die in Pflegefamilien untergebracht waren oder einen Adoptionsprozess durchlaufen hatten. Sie stellten fest, dass ihre Geschichten in Kinderbüchern kaum vorkommen und wollten ein Buch für die Klasse schreiben, um zu zeigen, dass auch ihre Geschichten wichtig sind.

Die Geschichte soll die Kinder auch dazu anregen, darüber nachzudenken, was gerettete Hunde in der Vergangenheit durchgemacht haben, bevor sie ihre Adoptivfamilien fanden. Dies ist eine Sache, die uns sehr am Herzen liegt. Und ein großer Teil des Erlöses wird an @wunderdogrescue_ und @romanian.rescue.appeal gehen, um mehr Hunden wie Sophia dabei zu helfen, eine Heimat zu finden.“

Hier findet ihr alle Informationen zu ‘Sophia Fox Dog Gets Adopted’ von Architects-Frontmann Sam Carter und Abby Kirk.