Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx arbeitet an Kinderbuch

Mötley Crüe-Basser Nikki Sixx, der im Oktober 2021 sein Buch ‘The First 21: How I Became Nikki Sixx’ veröffentlichte, arbeitet inzwischen an einem weiteren Werk mit seiner Frau. The Aquarian Weekly erzählt der Musiker, dass es sich in dem Kinderbuch um „ein kleines Mädchen handelt, das in ihrer Fantasie durch verschiedene Länder reist“. Auf ihrer Reise durch Afrika, Japan oder Amerika lernt sie unterschiedliche Kulturen, Sprachen und Traditionen kennen. „Diese Idee finden wir großartig. Nächstes Jahr wird das Buch herauskommen.“

Empfehlung der Redaktion Nikki Sixx‘ erste Freundin hatte keine Ahnung von seiner Karriere Glam Metal Nikki Sixx spricht über sein neues Buch und darüber, dass seine erste Freundin bis jüngst keine Ahnung davon hatte, dass er Teil der legendären Mötley Crüe ist. In einem separaten Gespräch mit Radio Bob enthüllt Sixx weitere Informationen über das Kinderbuch. Es sei in erster Linie „für Eltern gedacht, um Kindern etwas über Diversität beizubringen. Und auch über unsere letzte Regierung. Es hat mich wirklich gestört, dass alle so gespalten waren. Also dachte ich mir, es wäre sinnvoll, Kindern etwas über unterschiedliche Kulturen und Sprache näherzubringen. Und auch darüber, dass Vielfalt kein Problem, sondern viel eher etwas Positives ist.“

Derzeit wirbt Sixx für sein Buch, das auf seine ersten 21 prägenden Lebensjahre zurückblickt – von seiner Geburt im Jahr 1958 als Franklin Carlton Feranna bis zur Gründung von Mötley Crüe und seiner Umtaufung in „Nikki Sixx“.