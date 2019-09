ARTE Concert zeigt jeden Mittwoch eine Summer Breeze-Show

Lasst uns noch mal in Erinnerungen an den Festivalsommer schwelgen! Welche Konzerte habt ihr besonders genossen? Welche Erlebnisse besonders schön? Welche Abstürze waren am so richtig derbe und verheerend? Es ist auf jeden Fall durchaus schade, dass die Open Air-Saison schon wieder vorüber ist. Oder kann die Freiluftspielzeit etwa noch weitergehen? Sie kann! Dank einer besonderen Mithilfe von ARTE Concert.

Die Macher der Konzert-Plattform waren diesen Sommer nämlich unter anderem auf dem Summer Breeze zugegen und haben dort fleißigst mitgefilmt und -geschnitten. Die Ergebnisse stellt ARTE CONCERT ab sofort jeden Mittwoch unter dem Stichwort „Metal Mercredi“ (oder zu deutsch: „Metal-Mittwoch“) online stellt. So könnt ihr euch bis in den Winter hinein wöchentlich ein neues Konzert von der T-Stage reinziehen. Den Anfang machen Drummer Valentino Arteaga, Lead-Gitarrist Phil Manansala, Rhythmusgitarrist Alan Ashby und Bassist/Sänger Aaron Pauley aka Of Mice & Men (Live-Video siehe unten).

Zu sehen gibt’s das Ganze online auf den drei verschiedenen Plattformen von ARTE CONCERT:

