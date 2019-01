Arte-Reihe ‘Too Young To Die’: Neue Doku zu Chester Bennington

Was der mit seinen Händen anstellen kann! "State Of The Fart" hat kürzlich unter anderem Songs von Mastodon, Linkin Park und Lamb Of God neu eingefurzt.

Kennt ihr noch Guy First und "State Of The Fart"? Der Israeli parodiert auf seinem Youtube-Kanal diverse Pop-, Rock- und bisweilen auch Metal-Songs, indem er die Melodien und/oder Riffs mit seinen Händen nachfurzt. Das ist gewiss nichts anderes als große Entertainment-beziehungsweise Handfurz-Kunst. Kein Wunder, dass er bereits mit Behemoth, Dark Tranquillity sowie Gojira live gejammt hat und Devin Townsend zu seinen Fans zählt. Nun haben Guy First und "State Of The Fart" wieder zugeschlagen - und ganze Handarbeit geleistet! Anlass für den neuesten Handfurz ist eine für den 20. Februar angesetzte Show der Sludge-Metaller Mastodon in Tel Aviv, der Heimatstadt des Künstlers.…