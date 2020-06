2014 feierten die US-Hard-Rocker an gleich neun Abenden in Las Vegas ihr 40. Jubiläum. arte zeigt von Freitag auf Samstag ‘Kiss Rocks Vegas’ im TV.

Make-up, aufwändige Kostüme, Plateaustiefel und ein Überangebot an Pyrotechnik: Das zählt für Kiss zur Standard-Bühnenausstattung. Dass ihre Liveshows auch nach über vier Jahrzehnten immer noch spektakulär sind, bewiesen die US-Rocker vor sechs Jahren in Las Vegas. Im November 2014 stellten Kiss im Rahmen der Tournee zu ihrem 40. Karrierejubiläum Las Vegas auf den Kopf: Im The Joint, der hauseigenen Konzert-Location des Hard Rock Hotel & Casino, lieferte die Kult-Band 5. bis 23. November 2014 den Beweis dafür, dass ihre Live-Bühnen-Shows novh immer zu den spektakulärsten überhaupt gehören. ‘Kiss Rocks Vegas’ wurde 2016 als Live-Album und DVD/Blu-ray veröffentlicht. Die Band spielte…