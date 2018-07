As I Lay Dying: Erstes Konzert nach fünf Jahren

Nachdem ein erster Teaser das Comeback von As I Lay Dying andeutete, folgte kurz darauf die Veröffentlichung des neuen Songs ‘My Own Grave’. Im Musikvideo zum Track war auch zu erkennen, dass die Band im klassischen Line-Up zurückkehrt.

Weiterlesen As I Lay Dying: Neues Material – altes Line-up, viele offene Fragen Nach sechs Jahren veröffentlichen As I Lay Dying einen neuen Song. Das Musikvideo lässt erkennen, dass die Band im gewohnten Line-up zurückkehrt. Auf offene Fragen soll es bald Antworten geben. Am 16. Juni spielte die Band dann in San Diego in Kalifornien auch ihre erste Show nach fünf Jahren Funkstille. Die 300 Tickets für den ersten Live-Auftritt sollen in nur vier Minuten ausverkauft gewesen sein. Zum Konzert gibt es jetzt einen kurzen Zusammenschnitt in Form eines Videoclips zu sehen.

Unter dem Video drückte die Band ihren Dank aus: „Wir sind dankbar für ein Umfeld der Liebe und der Positivität innerhalb und außerhalb unserer erneuerten Beziehungen. An die Familie, Freunde, Crew und Fans, die an unserer jüngsten San Diego Show teilnahmen, möchten wir unsere tiefstes Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.“

Seht hier den Clip zur Show: