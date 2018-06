[Update] Endlich hat sich die Band auch offiziell zu ihrer umstrittenen Rückker geäußert – wenn auch nur kurz: „Es ist schwierig, sämtliche Themen und offenen Fragen schriftlich zusammenzufassen“, schreiben As I Lay Dying auf Twitter.

Der Band sei klar, dass es viele Fragen gebe und sie an den Antworten arbeite. „Unser Plan ist, euch diese Woche noch ein umfassendes Statement zu liefern.“ Wir sind gespannt.

It’s difficult to encapsulate all of the topics we want to address with a written statement. We understand there are many questions and we plan to address them this week.

