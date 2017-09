As I Lay Dying: Tim Lambesis arbeitet an neuem Album

Im Jahr 2014 wurde Tim Lambesis für den Versuch, einen Auftragsmörder auf seine damalige Frau anzusetzen, zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Von diesen hat er lediglich zweieinhalb absitzen müssen – seit Ende letzten Jahres ist er wieder auf freiem Fuß.

Doch nicht nur das: inzwischen ist er auch zum zweiten Mal verheiratet (was sich die Dame hoffentlich gut überlegt hat) und arbeitet an einem neuen As I Lay Dying-Album mit komplett neuer Besetzung.