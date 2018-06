As I Lay Dying: Statement zum Comeback

Foto: Screenshot via YouTube, asilaydying. All rights reserved.

Nachdem ein kurzer Teaser das Comeback von As I Lay Dying verkündete, folgte anschließen die Veröffentlichung des neuen Songs ‘My Own Grave’. Im Musikvideo dazu war zu erkennen, dass die Band erneut in altbekannter Besetzung musiziert.

Neben Frontmann Tim Lambesis steht also weiterhin Josh Gilbert am Bass und übernimmt den Klargesang, Jordan Mancino am Schlagzeug, Phil Sgrosso als Rhythmusgitarrist und Hintergrundsänger und Nick Hipa als Leadgitarrist und Hintergrundstimme.

https://www.youtube.com/watch?v=Q0wbyQRRQJA Video can’t be loaded: As I Lay Dying – „My Own Grave“ (https://www.youtube.com/watch?v=Q0wbyQRRQJA)

Weiterlesen As I Lay Dying: Neues Material – altes Line-up, viele offene Fragen Nach sechs Jahren veröffentlichen As I Lay Dying einen neuen Song. Das Musikvideo lässt erkennen, dass die Band im gewohnten Line-up zurückkehrt. Auf offene Fragen soll es bald Antworten geben. Seit 2012 hatten As I Lay Dying keine neue Musik mehr herausgebracht. Vor knapp vier Jahren wurde Frontmann Lambesis für den Versuch, einen Auftragsmörder auf seine damalige Frau anzusetzen, zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Von diesen hatte er lediglich zweieinhalb absitzen müssen. Das Comeback wirft daher viele Fragen auf, die die Band nun in einem ca. dreißigminütigen Video beantwortet.

Der Weg zur Wiedervereinigung

Lambesis spricht darin über die ersten Schritte, die er nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis unternahm, um sich wieder mit seinen Bandkollegen in Verbindung zu setzen. Er erklärte, dass er zuerst Jordan und Josh angesprochen habe: „Ich habe sie vor langer Zeit per E-Mail kontaktiert und die ersten Einzelgespräche, die wir hatten, bestanden hauptsächlich aus Zuhören, sodass ich meine Entschuldigung ausdrücken konnte.“

Der Sänger erzählt außerdem: Ich hatte solch ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung nach meiner Verurteilung. Verteidigung ist nicht mehr in meinem Wortschatz enthalten. Ich verteidige nicht, was ich getan habe, weil es keine Rechtfertigung dafür gibt. Ich werde nicht versuchen, zu verteidigen, was ich getan habe, weil es lächerlich ist. Ich kann meine Gewissensbisse ausdrücken und meine Energie in etwas Positives umwandeln. „

Seht hier den Erklärungsclip der Band: