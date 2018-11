Ask the artist: Welches ist das beliebteste Spice Girl?

Die Toilette im Tour-Bus ist definitiv keine Option, wenn die Wurst mit immensem Druck nach Freiheit verlangt.

Die beliebte Reihe "Ask the artist" von Metal Injection beschäftigt sich in der neuesten Folge mit einem gelegentlich heiklen Thema: Pinkeln kann man vor allem als Mann quasi überall, doch wie sieht es beim "großen Geschäft" aus? Befragt wurden Band-Mitglieder von unter anderem Tesseract und Halcyon Way, welche Wege sie gehen und Umstände in Kauf nehmen, wenn's mal so richtig derbe drückt. Seht hier "Ask the artist" zum Thema "Kacken auf Tour": https://www.youtube.com/watch?v=UCOGtPwxWEY